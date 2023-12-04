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Российскую «Антифурию» создали в формате чемодана

НПО «Кайсант»: станция-антидрон «Антифурия» произведена в виде чемодана
04 декабря 2023, 14:44
Фото: iStock/NiseriN

Фото: iStock/NiseriN

Российскую мобильную станцию радиоэлектронной борьбы «Антифурия», которая предназначена для подавления БПЛА, в целях маскировки производят в виде чемодана.
Об этом, ссылаясь на научно-производственное объединение (НПО) «Кайсант», пишет ТАСС.

Разработчики сообщают, что станция стала более удобной и мобильной. Теперь её антенны скрыты. С 18 до 16 кг уменьшилась масса станции, включая треногу.


«Теперь её невозможно засечь с точки зрения камер. Когда отслеживают любое противодронное оборудование, то засекают его по форм-фактору. Поэтому мы сделали станцию максимально нейтральной, чтобы она в принципе не была похожа на антидрон», — сообщает организация.
Модернизацию станции провели для большего удобства её использования в зоне СВО.

«Не надо ничего прикручивать: берется этот чемодан, ставится на магните на треногу. Станция готова», —заявили в НПО.
Ранее сообщалось, что немецкий журналист Юлиан Репке отметил в социальной сети X (бывший Twitter), что у украинской армии отсутствует способность противостоять атакам российских беспилотников, преимущественно из-за их большого количества.

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#новости
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Появились новые подробности конфликта Зеленского и Залужного
«Украинская правда»: Зеленский общается с офицерами ВСУ в обход Залужного
04 декабря 2023, 15:07

Фото: iStock/JARAMA

Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает связь с некоторыми командующими ВСУ в обход главкома Валерия Залужного, нарушая его работу. Об этом пишет издание «Украинская правда», ссылаясь на собственный источник.
«Понимаете, порой есть впечатление, что Зеленский имеет два вида ВСУ: "хорошие", которыми командует Сырский и другие фавориты, и "плохие", которые подчиняются Залужному. Это очень демотивирует главкома и главное — мешает командовать всей армией», — говорится в материале.

Собеседник издания утверждает, что Зеленский создал отдельные каналы для связи с командующими различными родами войск без Залужного. Уточняется, что так Зеленский общается с Сырским и руководителем ВС ВСУ Николаем Олещуком. Это сильно дестабилизируют работу Залужного, который может узнать что-либо от своих подчинённых на ставках или же и вовсе ничего не узнает.

Также в статье указывается, что накал напряжения между Зеленским и Залужным увеличился после начала контрнаступления на юге. По словам источника, рейтинг Залужного стал слишком высоким среду украинцев.

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#сша
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#новости
#всу
#зеленский
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На Украине погиб мобилизованный в ВСУ подросток
04 декабря 2023, 14:55

Фото: iStock/JARAMA

17-летний сирота Владимир Сачала был воспитанником детдома и выпускником учебно-воспитательного лагеря «Гаймадацкая сечь».
Mash пишет, что менее недели назад Владимира и несколько его сверстников зачислили добровольцами в 103-ю бригаду теробороны ВСУ, спустя несколько месяцев базовой военной подготовки в лагере «Гаймадацкая сечь».

По словам директора детдома Олеся Чикель, мальчиков должны были использовать резервистами в тыловых районах Харьковской области. Но их отправили на передовую — в ЛНР. Там, в районе посёлка Новосёловское, Владимир и погиб, всего через несколько дней после прибытия на фронт. 

О судьбе остальных мобилизованных подростков-сирот пока ничего неизвестно. 

Ранее сообщалось, что с начала 2023 года 78 человек в Херсонской области погибли в результате действий Вооруженных сил Украины, ранения получили 485 мирных граждан. Об этом сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в своем телеграм-канале.

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#всу
#украина
#сво
#новости
#политика
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СМИ: главком ВСУ попросил у США 17 млн снарядов и $350-400 млрд
Залужный попросил у главы Пентагона 17 млн снарядов для «деоккупации» Украины
04 декабря 2023, 13:40

Фото: iStock/Andrii Atanov

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный попросил у министра обороны США Ллойда Остина 17 миллионов снарядов и 350-400 миллиардов долларов для «деоккупации Украины». Об этом сообщает издание «Украинская правда».
Сообщается, что Остин, после того, как ему озвучили потребность в таком количестве снарядов, удивился и сказал, что во всем мире не собрать столько снарядов. По информации издания, Залужный также пожаловался министру обороны США на вмешательство офиса украинского лидера Владимира Зеленского в управление ВСУ.

Ранее сообщалось, что лидерам Евроюсоза на предстоящем саммите 14-15 декабря будет «очень сложно» договориться о предоставлении Украине 50 миллиардов евро (55 миллиардов долларов США) бюджетной помощи до 2027 года. В Евросоюзе также назревает кризис из-за Украины. Этот кризис может разгореться на саммите в Брюсселе 14-15 декабря, когда будет обсуждаться начало переговоров по вступлению Украины в ЕС.

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#сша
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#нато
#всу
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Стало известно, сколько человек погибло в Херсонской области в результате действий ВСУ
Алексеенко: ВСУ с начала 2023 года убили 78 мирных жителей в Херсонской области
04 декабря 2023, 13:26

Фото: istock / Tomas Ragina

С начала 2023 года 78 человек в Херсонской области погибли в результате действий Вооруженных сил Украины, ранения получили 485 мирных граждан. Об этом сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в своем телеграм-канале.

«С начала года от рук украинских нацистов погибло уже 78 мирных херсонцев. Среди них много женщин, шестеро детей. Раненых — уже 485. Цифры просто чудовищные», — написал Алексеенко.
Он отметил, что раньше люди умирали от артиллерийских обстрелов и минометов, а сейчас стало больше жертв от ударов беспилотников. 

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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Воробьёв поручил организовать сопровождение семей участников СВО в каждом муниципалитете
04 декабря 2023, 13:23

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Сопровождение семей участников спецоперации должно быль организовано в каждом городском округе Подмосковья. Такую задачу поставил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Нам очень важно, чтобы в каждом муниципалитете было дополнительное внимание, сопровождение по разным вопросам. Существует стандартный набор выплат, помощи, льгот. Но есть и особые случаи, которые возможно решить только если будет чёткое отношение в каждом городе Московской области», – сказал Воробьёв в ходе совещания с руководящим составом правительства Подмосковья и главами городских округов.
Он подчеркнул, что одна из главных задач – давать ответы на все вопросы. 
«Видим, что существуют вопросы и с документами, и с выплатами, и со связью. Хочу поблагодарить всех работников фонда. Знаю, что работа тут хорошо организована. Наша задача – давать исчерпывающие ответы на все вопросы», – отметил глава региона.
Он добавил, что руководство Подмосковья тесно взаимодействует с Минобороны, так как всегда есть вопросы, требующие совместного решения. 
 
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#губернатор
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В США раскрыли главный страх НАТО из-за Украины
Джонсон: НАТО боится отправлять войска на Украину из-за риска больших потерь
04 декабря 2023, 13:22

Фото: iStock/Michele Ursi

Экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что НАТО не отравляет сухопутные войска на Украину из-за страха огромных потерь в боях против российских военных. Об этом Джонсон сообщил в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
По мнению бывшего сотрудника ЦРУ, поражение Украины уже абсолютно точное и решительное. Джонсон отметил, что «ни у кого в Европе и в Вашингтоне нет смелости нести колоссальные потери». По мнению эксперта, на Западе недооценивают решимость граждан России защищать свою страну от любых внешних угроз.

Ранее старший сенатор США от штата Висконсин Рон Джонсон заявил, что вооруженный конфликт между Украиной и Россией закончится переговорами. По мнению сенатора, чем дольше будет оттягиваться момент переговоров, тем больше Украины будет уничтожено. 

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#россия
#конфликт
#заявление
#нато
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В подмосковный филиал фонда «Защитники Отечества» за полгода обратились более 5 тыс человек
04 декабря 2023, 13:07

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

За полгода существования филиала фонда «Защитники Отечества» в Московской области туда обратились более 5 тыс человек. Было решено порядка 6 тыс вопросов, сообщила руководитель филиала фонда Ольга Ермакова.
«Мы работаем с ветеранами боевых действий и членами семей погибших участников СВО. Фонд был создан Указом президента в апреле этого года, а подмосковный филиал начал работать 1 июня. За полгода с момента открытия к нам обратились более 5 тыс человек. Мы обработали более 6 тыс вопросов», – сказала Ермакова на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва с областным правительством и главами городских округов.
Важнейшие из этих вопросов – получение удостоверений ветерана боевых действий и члена семьи погибшего.
«Наиболее важный вопрос – получение удостоверений ветерана боевых действий, она находится в топе. Было около 1 тыс обращений. Уже получено 350 удостоверений, остальные вопросы находятся на рассмотрении. Мы также оказываем помощь в оформлении мер соцподдержки, юридическую помощь, содействие в получение выплат, средств реабилитации, психологическую помощь, помогаем трудоустроиться», – перечислила Ермакова.
В Московской области, по её словам, уже приняты на работу 58 социальных координаторов, шесть из которых работают в филиале и 52 – в городских округах. 
«Это очень хороший результат. За ноябрь мы приняли на работу 13 человек, и есть уверенность в том, что у нас во всех округах представлен свой социальный координатор, а в некоторых – даже по два. Это, например, Балашиха, Одинцово, Раменское и Люберцы, потому что там большое количество обратившихся ветеранов и членов их семей», – заключила руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Московской области. 
Контакты филиала: Красногорск, бульвар Строителей, 4к1 БЦ «Кубик». https://yandex.ru/maps/-/CXD~Y1r
телефон: 7(498) 602-00-23. 
Социальные сети:
https://t.me/fzomo
https://vk.com/fzomo
https://ok.ru/group/fzmo

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#сво
#спецоперация
#ветеран
#семьи
#социальная поддержка
#подмосковье
#московская область
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Губернатор Воронежской области сообщил о гибели генерала Завадского в ходе СВО
Губернатор Воронежской области: на спецоперации погиб генерал-майор Завадский
04 декабря 2023, 12:58

Фото: iStock/tomertu

В зоне проведения специальной военной операции погиб заместитель командующего 14-го Армейского Корпуса Северного флота, генерал-майор Владимир Завадский. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Отмечается, что Завадский умер на боевом посту. Губернатор Воронежской области выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего, а также выразил уверенность в том, что имя Завадского навсегда сохранится на страницах истории российской славы.

Напомним, Владимир Завадский с 2018 до 2021 года командовал гвардейской танковой Кантемировской дивизией, дислоцированной в Подмосковье. 

Ранее сообщалось, что во время специальной военной операции в Запорожской области был убит генерал-майор Сергей Горячев, который занимал пост начальника штаба 35-й общевойсковой армии. Об этом сообщил российский военный корреспондент Юрий Котенок.

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#украина
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Генерал Липовой раскрыл, кто войдёт в состав службы СМЕРШ
Возрождение СМЕРШ: кто и чем будет заниматься в службе
04 декабря 2023, 12:52

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

В России возродили службу контрразведки СМЕРШ. Как рассказал член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев, она будет работать на новых территориях по принципу советской военной контрразведки.
Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», герой России, генерал-майор Сергей Липовой подчеркнул, что в нынешних условиях возрождение службы необходимо, чтобы выявлять диверсионные группы, подрывать работу агентов СБУ (Службы безопасности Украины). Об этом он рассказал в беседе с «Радио 1».
«Для наших подразделений, для наших войск служба нужна, чтобы заниматься теми же самыми функциями по выявлению диверсионных служб, агентов, которых вербуют в СБУ. Эти завербованные диверсанты занимаются подрывной детальностью, собирают информацию о наших войсках, выискивают, где и какие террористические акты можно совершить. А служба зарекомендовала себя с положительной стороны ещё в период Великой Отечественной войны. Сегодня отсутствие такой службы сказывается на порядке, на боеспособности», — отметил офицер.
Липовой подчеркнул, что в основной «костяк» службы войдут офицеры из подразделений МВД и ФСБ России.  
«Основу службы составит контрразведка, МВД, ФСБ, прокуратура. Дальше будут отбирать наиболее подготовленных, способных офицеров с других силовых структур, которые себя зарекомендовали. Но костяк будет состоять из МВД и ФСБ», — заключил он.
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#мвд
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