Россия готова рассмотреть все «конструктивные предложения» возможных посредников для мирных переговоров

Фото: сайт посольства России в Австрии
Любинский добавил, что много подобных идей есть в предложениях Китая. Дипломат указал, что Россия также «очень ценит» усилия Турции в этом отношении, приведя в пример зерновую сделку. Также он напомнил о мирных инициативах африканских стран и Ватикана, которые также могут «сыграть свою роль».
Ранее сенатор от Республики Крым, член комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что до начала мирных переговоров с РФ Украина должна передать в состав России Одесскую, Николаевскую и Харьковскую области.