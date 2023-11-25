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Россия готовится к деоккупации Харькова

Полковник в отставке Матвийчук: Российская армия уже начала зимнее наступление
25 ноября 2023, 01:41
Фото: istockphoto/Evgeny555

Фото: istockphoto/Evgeny555

Российская армия начала зимнее наступление, которое будет направлено прежде всего на Запорожскую и Херсонскую области, а также деоккупацию Харькова. Об этом в разговоре с URA.RU заявил полковник в отставке, экс-разведчик Анатолий Матвийчук.
«Мы не будем сидеть в обороне.<...> военнослужащие будут выполнять задачи по очищению и освобождению новых территорий. <...> На Херсонском и Запорожском направлениях будут идти наступления до выхода на административные границы областей, а на Харьковском направлении, я полагаю, произойдет деоккупация Харькова. Сейчас уже начался процесс, он будет продолжаться всю зиму», — отметил экс-офицер спецназа, награжденный орденами Красной Звезды и Сирийской Арабской Республики.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для ВСУ сложилась непростая ситуация на нескольких направлениях фронта. Украинский лидер отметил, что бойцам сложно держать оборону на Бахмутском, Лиманском, Донецком и Авдеевском направлениях.


По информации телеграм-канала «Рыбарь», основные боевые действия развернулись на Авдеевском участке фронта. ВС РФ удалось занять новые позиции на южном фланге. Противник был вынужден отойти назад, однако продолжает стремиться к перехвату инициативы.

На Херсонском направлении обстановка остается прежней. Украинские боевики удерживают позиции на левом берегу Днепра. На правобережье реки ВС РФ уничтожили живую силу противника, которая готовилась к переброске в Крынки для атак.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.


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#всу
#украина
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#харьков
#экспертное мнение
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Арахамия: Россия могла остановить боевые действия ещё весной 2022 года
24 ноября 2023, 23:07

Фото: iStock/Diy13

Конфликт на Украине мог закончиться ещё весной 2022 года, если бы Киев согласился на нейтральный статус и отказался от вступления в НАТО. Об этом заявил лидер фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия, который возглавлял киевскую делегацию на переговорах в Стамбуле, пишет РБК.
«На мой взгляд, они действительно до последнего полагали, что смогут додавить нас, чтобы мы взяли нейтралитет. Это было главное для них: они были готовы закончить войну, если мы примем нейтралитет, как Финляндия когда-то. И дадим обязательство, что не будем вступать в НАТО... Фактически, ключевой пункт был этот, всё остальное — косметические и политические приправы», — рассказал он в интервью на телеканале «1 1».

Арахамия заявил, что одной из причин отказа украинских властей от переговоров стало их недоверие российской стороне. Кроме того, в период обсуждения «Стамбульского договора» в Киев прибыл тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который призвал не подписывать какие-либо соглашения с Россией и «просто воевать».

Ранее российский лидер Владимир Путин, в рамках встречи с африканской делегацией, заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине. В доказательство, российский лидер продемонстрировал главам африканских стран парафированный договор с Киевом. Он включал положения о нейтралитете и гарантиях безопасности. Украина этот договор отвергла.

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#украина
#россия
#переговоры
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Зеленский предложил демобилизовать срочников
СНБО: на Украине демобилизуют срочников с истёкшим сроком службы
24 ноября 2023, 21:21

Фото: iStock/Olena_Z

Украинские военнослужащие срочной службы, чей срок службы истёк, будут демобилизованы. Об этом в эфире «Украинского радио» заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.
Он отметил, что согласно указу президента Владимира Зеленского, срочники будут демобилизованы по истечении срока службы. 

При этом Данилов отметил, что власти осознают количество таких военных в рядах ВСУ.

Согласно данным украинского издания «Страна.ua», речь идёт о тех военнослужащих, которые были призваны на срочную службу ещё до начала СВО, а именно, в 2020-2021 годах. Однако начавшийся конфликт отложил их демобилизацию. Отмечается, что в основном это военнослужащие, чей возраст не превышает 27 лет. Они также не попадают под общую мобилизацию.

Также Данилов добавил, что военнослужащие смогут остаться в рядах ВСУ при желании. 

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#украина
#владимир зеленский
#военные
#всу
#сво
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Economist: Российские системы РЭБ успешно сбивают с заданного курса ракеты НАТО
24 ноября 2023, 20:34

Фото: istockphoto/vladj55

Российские войска с успехом применяют в зоне спецоперации новейшие средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Эти системы легко сбивают ракеты НАТО с запрограммированного курса.
Об этом пишут обозреватели журнала The Economist. В публикации отмечается, что улетать далеко в сторону от целей стали также ракеты дальнего радиуса поражения GMLRS, которые запускаются при помощи установок HIMARS. Авторы материала также указывают на то, что Москва смогла добиться решающего преимущества в противостоянии беспилотных летательных аппаратов, так как на протяжении последних лет активно вкладывала средства в развитие широкой системы радиоэлектронной борьбы.

В статье говорится о том, что российские средства РЭБ либо выводят из строя системы наведения, либо полностью глушат и подавляют связь с оператором, в результате чего пораженные и «ослепшие» дроны бесцельно парят в воздухе, пока не разрядятся и не упадут на землю.

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#москва
#развитие
#ракеты
#дроны
#россия
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Зеленский пообещал раскрыть план по мобилизации на следующей неделе
24 ноября 2023, 20:31

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Украинский президент Владимир Зеленский пообещал обнародовать план по комплексной мобилизации на следующей неделе, его цитирует УНИАН.
«На следующей неделе я увижу этот план. Я хотел бы, чтобы люди понимали весь план действий. Куда мы идем и какие вызовы. Чтобы люди видели», - прокомментировал ситуацию Зеленский. 

Глава киевского режима также заявил, что 24 ноября он заслушал доклад о мобилизации, демобилизации и работе военкоматов. 

При этом ранее издание Bild, со ссылкой на источники, близкие к немецкому правительству, сообщило, что Германия и Соединенные Штаты Америки будут стараться склонить Украину к переговорам с Россией. Однако, отмечается, что делать это они будут не напрямую, а просто начнут поставлять такое количество оружия, которое не позволит отбивать ВСУ территории.

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#владимир зеленский
#украина
#мобилизация
#сво
#военком
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На Украине раскрыли число потерянного в ходе СВО оружия
Опендатабот: на Украине с начала СВО потеряли порядка 179 тысяч единиц оружия
24 ноября 2023, 20:04

Фото: iStock/megaflopp

Порядка 179 тысяч огнестрельного оружия было утеряно или похищено на территории Украины с начала спецоперации. Об этом сообщает украинский аналитический ресурс «Опендатабот».
Отмечается, что данные собраны из украинского реестра утерянного и похищенного оружия, в который входит как гражданское оружие, так и то, что используется в ходе боевых действий. 

В общей сложности с февраля 2022 года зафиксировано 178 818 единиц утерянного и похищенного огнестрельного оружия. Это составляет 30% от общего числа оружия, внесённого в список за всё время его существования. 

Уточняется, что 80% оружия было утеряно, а остальные 20% – похищены. 

Также в материале говорится, что наибольшее число утерянного оружия составляют автомат АК-74 и пистолет Макарова. 

Напомним, что с началом спецоперации украинское правительство позволило гражданам свободно получать оружие. Тогда было выдано более 25 тысяч единиц вооружения. Однако потом власти начали неоднократно призывать к тому, чтобы жители Украины возвращали оружие обратно. 

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#оружие
#украина
#данные
#всу
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На областном форуме общественных палат обсудили помощь участникам СВО
24 ноября 2023, 18:48

Фото: Заур Карамызов

Лучшие муниципальные практики представлены на II областном форуме муниципальных общественных палат «Совместный вектор развития», который открылся в Красногорске. Участники обсуждают реализацию социальных проектов, вклад гражданского общества в поддержку спецоперации и другие вопросы.
«Регулярные встречи, которые проводят общественные палаты, позволяют нам поддерживать связь, обмениваться опытом и принимать совместные решения. Сейчас палаты активно включены в работу по поддержке семей военнослужащих, бойцов, которые находятся в зоне СВО. Ведётся также работа по сбору и отправке гуманитарной помощи в Донбасс. Всего от Московской области в рамках гуманитарной акции «Доброе дело» в новые регионы доставлено уже почти 5 тыс тонн», – сказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
Благодарственными письмами от министерства отмечены руководители и члены муниципальных общественных палат Подмосковья. Среди награждённых – председатель ОП Дмитровского городского округа Надежда Родионова
«Наша палата взяла под опеку воинов, которые находятся на реабилитации в Дмитровском городском округе. Мы им всячески помогаем. Медицина делает своё дело, но психологическая помощь также необходима. Поэтому организуем для ребят поездки на рыбалку, в Парк «Патриот», концерты. Особенно благодарны бойцы за возможность посещать бассейн», – сказала Родионова.
В день открытия форума прошла панельная дискуссия. Обсуждали вклад гражданского общества в поддержку СВО, взаимодействие региональной и муниципальных общественных палат, итоги электоральной кампании, социальные проекты и экологию. 
«Нынешний форум мы назвали «Совместный вектор развития», потому что только в единой системе, во взаимной интеграции областной и муниципальных палат можно качественно отвечать на вызовы, которые встают перед гражданским обществом нашего региона. Мы готовимся к глобальным вызовам, которые стоят перед страной. Это и гуманитарная миссия, и развитие волонтёрских направлений, и социальные проекты, и общественные кампании, позволяющие решать много конкретных задач», – заявила первый зампред Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева.
Другие задачи форума – «сверить часы», подвести итоги года, рассказать о гражданских форумах, работе цифровых сервисов, определить дальнейшие планы. 
 
Обсуждали и другие направления работы общественных палат, в частности – взаимодействие с органами государственной власти, грантовую поддержку. Для участников форума была организована интеллектуальная игра. 

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#военные
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#подмосковье
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MWM: Российский истребитель МиГ-35 может поражать цели в любой точке Украины
24 ноября 2023, 18:38

Фото: istockphoto/Milous

Российский самолет МиГ-35 способен атаковать объекты на всей территории Украины. Эта боевая машина отлично приспособлена для нанесения высокоточных ударов на любых расстояниях.
Об этом пишут военные эксперты издания Military Watch Magazine. В публикации указано, что данный класс истребителей максимально оптимизирован как для атак на визуальной дистанции, так и для нанесении ударов при нахождении на значительном расстоянии от цели. В материале также говорится о том, что истребитель выдержал боевые испытания в ходе украинского конфликта и он по своим характеристикам значительно превосходит все то, чем располагает Украина с точки зрения вооружения, если иметь ввиду возможности поражения воздух - воздух.

МиГ-35 — это новейший авиационный комплекс поколения 4 , созданный для работы в зонахи  военных конфликтов высокой интенсивности и в условиях насыщенной противовоздушной обороны. Самолет предназначен для уничтожения воздушных целей в любое время суток и при любой погоде, а также для поражения наземных и надводных объектов, как неподвижных, так и движущихся.

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#украина
#эксперты
#воздух
#вооружения
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Беспилотник обнаружили в Казахстане воле ж/д путей
24 ноября 2023, 18:19

Фото: iStock/DutchScenery

Неопознанный беспилотный летательный аппарат обнаружили в Казахстане возле железнодорожный путей, по которым грузовые российские поезда везут нефть в цистернах. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, утром 23 ноября беспилотник был обнаружен машинистом, когда он оказался на перегоне Шунгай – Молодость, недалеко от казахско-российской границы. Он также рассказал, что рядом с БПЛА лежал раскрытый парашют.

Мужчина оперативно обратился в правоохранительные органы и сообщил об опасной находке. Движение по путям остановили на час, что привело к задержке четырех грузовых поездов. В Казахстане выясняют, кому принадлежал беспилотник и с какой целью его запустили.

Ранее неопознанный беспилотник также обнаружили в лесу во Владимирской области.

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Суд в ДНР приговорил солдата ВСУ к 25 годам колонии за убийство военнопленного
24 ноября 2023, 17:48

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) вынес приговор в отношении 29-летнего военнослужащего Вооруженных сил Украины Максима Бабича. Он получил 25 лет колонии строгого режима за убийство раненого военнопленного.
Украинец был признан виновным по пунктам «ж» и «л» части 2 статьи 105 (Убийство, совершенное организованной группой, по мотивам по мотивам политической, идеологической ненависти) и части 1 статьи 356 (Жестокое обращение с военнопленными на оккупированной территории) УК РФ.

Как установили следователи, Бабич и его командир Олег Завалецкий с 20 марта по 4 апреля 2022 года находились на территории «Мариупольского металлургического комбината имени Ильича». Там они до смерти забили военнопленного, который был ранен. После этого они скинули труп в яму и закопали. Завалецкого суд приговорил к 30 годам колонии строгого режима.

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