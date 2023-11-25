Россия готовится к деоккупации Харькова

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Российская армия начала зимнее наступление, которое будет направлено прежде всего на Запорожскую и Херсонскую области, а также деоккупацию Харькова. Об этом в разговоре с URA.RU заявил полковник в отставке, экс-разведчик Анатолий Матвийчук.
«Мы не будем сидеть в обороне.<...> военнослужащие будут выполнять задачи по очищению и освобождению новых территорий. <...> На Херсонском и Запорожском направлениях будут идти наступления до выхода на административные границы областей, а на Харьковском направлении, я полагаю, произойдет деоккупация Харькова. Сейчас уже начался процесс, он будет продолжаться всю зиму», — отметил экс-офицер спецназа, награжденный орденами Красной Звезды и Сирийской Арабской Республики.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для ВСУ сложилась непростая ситуация на нескольких направлениях фронта. Украинский лидер отметил, что бойцам сложно держать оборону на Бахмутском, Лиманском, Донецком и Авдеевском направлениях.
На Херсонском направлении обстановка остается прежней. Украинские боевики удерживают позиции на левом берегу Днепра. На правобережье реки ВС РФ уничтожили живую силу противника, которая готовилась к переброске в Крынки для атак.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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