Россия и Украина обменялись телами военнослужащих

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Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих, об этом рассказал депутат Госдумы Шамсаил Саралиев в своем Telegram-канале.
«Сегодня состоялась передача тел погибших военнослужащих. Россия забрала 60 тел погибших бойцов, украинской стороне переданы 64 тела», прокомментировал ситуацию Саралиев.
Напомним, вчера российский лидер Владимир Путин выступил на заседании дискуссионного клуба «Валдай». Комментируя ситуацию на линии боевого соприкосновения он заявил, что с 4 июня украинские подразделения потеряли уже свыше 90 тысяч человек. Это санитарные, безвозвратные потери. 557 танков, почти 1 900 бронемашин различного класса.
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