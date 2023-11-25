Россия может массово бить «Искандерами» по территории Украины

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Россия нарастила производство ракет для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» и теперь в состоянии а массированно применять последний в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщил американский военный журнал Military Watch Magazine (MWM).
«Его ракеты представляют собой особый вызов для вражеской обороны не только из-за возможности нести специальные проникающие боеголовки, но и из-за способности к сложным маневрам, из-за которых их крайне сложно перехватить», — написало издание об «Искандере».Отмечается, что с такими ракетами сложно бороться даже с помощью ЗРК Patriot.
В зависимости от модификации, комплексы «Искандер» имеют различную дальность стрельбы. К основной особенности комплекса относят ракеты, которые содержатся в его арсенале. Речь идет о баллистических и крылатых ракетах, которые ставят электронные помехи, при приближении к цели. Таким образом, снаряды остаются неуязвимыми для систем ПВО противника. Кроме того, комплексы могут похвастаться сверхнизкими высотами, на которых летят к цели ракеты, они также способны огибать рельеф местности, обходя различные препятствия.
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Артем Путинцев