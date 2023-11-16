Россия накопила в Крыму более 800 ракет для ударов по энергетике Украины зимой

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ВС РФ накопили в Крыму уже более 800 ракет. Об этом рассказала пресс-секретарь сил обороны «Юг» Наталия Гуменюк, уточнив, что это оружие Россия планирует использовать для ударов по украинский энергетике грядущей зимой.
«Мы говорили о том, что опираемся на данные ГУР. Знаем, что на Крымском полуострове у врага развернут мощный хаб военного ресурса, в частности, ракеты типа "Калибр" как раз там сосредоточены, ракеты типа Оникс также запускаются с Крымского полуострова», - заявила Гуменюк в рамках телемарафона.
Она подчеркнула, что российские силы успешно накапливают военный потенциал. Таким образом, по словам Гуменюк, ВС РФ подготовили уже более 800 ракет для нанесения ударов по энергетическим ресурсам Украины грядущей зимой.
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