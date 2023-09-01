Россия нанесла пять ракетных ударов по военным объектам на Украине за неделю

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За прошедшую неделю российские войска нанесли пять групповых ударов высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Украины. Соответствующая информация размещена в телеграмм-канале российского оборонного ведомства.
По информации министерства, уничтожить назначенные цели удалось за прошедшую неделю.
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Анастасия Крестьянова