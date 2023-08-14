Россия не позволит Польше вторгнуться на Западную Украину

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России придется предпринять необходимые действия, в случае вторжения Польши в Западную Украину, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
«Зависит от Запада, расширятся ли военные действия. Если Запад нарастит угрозу и Польша решится на вторжение на Украину, ее западную часть, то Россия может поменять свои военные цели», - прокомментировал ситуацию эксперт.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в Польше наметились планы о создании объединения для оккупации Западной Украина.
«Кроме того, имеются планы по созданию на регулярной основе так называемого польско-украинского соединения якобы для обеспечения безопасности Западной Украины, а по сути – для последующей оккупации этой территории», - прокомментировал ситуацию глава оборонного ведомства.
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Евгения Парфентьева