Россия получила неожиданную помощь от поляков, пишут СМИ

Интенсивные бои продолжаются на нескольких участках фронта несмотря на ухудшение погодных условий. Российские бойцы переходят от активной обороны в наступление и вынуждают противника отступить. О последних событиях в зоне проведения спецоперации и о новой тактике ВСУ, читайте в материале «Радио 1».