Россия получила неожиданную помощь от поляков, пишут СМИ

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Украинским войскам угрожают перебои с поставками топлива из-за блокады границы со стороны польских перевозчиков. Об этом сообщил представитель МИД Украины Bild.
По информации украинского представителя, блокада пограничных переходов затронула практически все группы товаров, в особенности топливо, которое важно для поддержания защиты.
Напомним, польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной с 6 ноября. Это было сделано из-за растущей конкуренции международных перевозок между Украиной и Европейским союзом. Отмечается, что забастовка может продлиться несколько месяцев.
Подобная ситуация уже происходила в мае этого года: грузоперевозчики из Польши решили перекрыть дорогу возле границы с Украиной в Дорохуске на юго-востоке страны. Такая мера связана с протестом против своих конкурентов из Украины. Участники протеста требовали вернуть систему получения разрешений для украинских перевозчиков, которая была отменена после начала конфликта на территории Украины.
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Напомним, польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной с 6 ноября. Это было сделано из-за растущей конкуренции международных перевозок между Украиной и Европейским союзом. Отмечается, что забастовка может продлиться несколько месяцев.
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Екатерина Коршунова