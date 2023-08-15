Россия ударила по ключевым объектам военной промышленности Украины

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Минувшей ночью нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности по ключевым предприятиям военной промышленности киевского режима. Об этом сообщило российское оборонное ведомство.
В Минобороны заявили, что цель удара достигнута, все намеченные для поражения объекты - уничтожены. В результате высокоточного удара, военно-промышленный комплекс противника понес существенный ущерб.
Также сообщается, что ВС РФ поразили украинский пункт управления системами РЭБ и ПВО. Примечательно, что в ведомстве впервые с момента начала проведения спецоперации на территории Украины, сообщили о перехвате
четырех крылатых ракет большой дальности SCALP-EG.
Прежде, в оборонном ведомстве рассказали о тактике «огневого прочесывания», которые применяют в бою артиллеристы ЦВО.
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Также сообщается, что ВС РФ поразили украинский пункт управления системами РЭБ и ПВО. Примечательно, что в ведомстве впервые с момента начала проведения спецоперации на территории Украины, сообщили о перехвате
Прежде, в оборонном ведомстве рассказали о тактике «огневого прочесывания», которые применяют в бою артиллеристы ЦВО.
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Анастасия Крестьянова