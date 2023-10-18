Россия укрепляет рубежи, ожидая поставок Украине F-16, заявил Шойгу

Фото: сайт Кремля
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что РФ укрепляет западные рубежи в ответ на поставки в Украину из США и союзных Вашингтону стран вооружений, включая высокоточные ракеты и предстоящую передачу Киеву истребителей F-16. Об этом Шойгу сообщил на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.
По мнению министра обороны РФ, страны Североатлантического альянса поставляют украинским войскам вооружение, передают разведывательную информацию, а также направляют наёмников и консультантов. Шойгу подчеркнул, что коллективный Запад развязал против РФ гибридную войну, защищая киевским режим.
Ранее Шойгу заявил, что на сегодняшний день необходимо поддерживать оснащенность армии и флота на гарантированном уровне адекватного ответа на любые угрозы.
Напомним, небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS было тайно доставлено на Украину в последние дни. Отмечается, что это было сделано специально, чтобы Россия не успела переправить вооружение за пределы радиуса их действия.
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Ранее Шойгу заявил, что на сегодняшний день необходимо поддерживать оснащенность армии и флота на гарантированном уровне адекватного ответа на любые угрозы.
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Екатерина Коршунова