Россия укрепляет рубежи, ожидая поставок Украине F-16, заявил Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что РФ укрепляет западные рубежи в ответ на поставки в Украину из США и союзных Вашингтону стран вооружений, включая высокоточные ракеты и предстоящую передачу Киеву истребителей F-16. Об этом Шойгу сообщил на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.