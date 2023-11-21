Россия увеличила число поставок ракетного оружия в зону СВО

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Ракетное оружие показало свою эффективность в зоне спецоперации, а его поставки в интересах ВС РФ выросли более чем на треть. Об этом рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.
«Современное ракетное оружие доказало высокую эффективность в ходе специальной военной операции. Нанесено более 270 ракетных ударов, поражено свыше 330 объектов», - сказал Шойгу в рамках коллегии оборонного ведомства РФ.
Таким образом, по его словам, в 2023 году поставки ракет в интересах ВС РФ выросла более чем в три раза.
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