Россия «выключила» украинские HIMARS

Фото: iStock/Aleksandr Golubev
Военный эксперт Франк-Штефан Гэди заявил, что Россия нашла способ противостоять установкам HIMARS.
По словам эксперта, система HIMARS приобрели для украинских формирований мифический статус. Его слова приводит портал War Zone.
Гэди отметил, что российские системы РЭБ противостоят американским установкам и подавляют огонь. Он также выразил мнение, что американским системам РСЗО пришел конец, так как их принцип работы подобен HIMARS.
Военный эксперт обратил внимание на то, что способность РЭБ необходимо учитывать при следующих отправках вооружения на Украину.
Читайте также:
ВМФ России нанес удар по объектам, где готовились теракты против РФ
ВС РФ успешно контратаковали ВСУ в Запорожской области
Генерал ВСУ Сырский: Продвижение ВСУ идет медленнее, чем хотелось бы
Гэди отметил, что российские системы РЭБ противостоят американским установкам и подавляют огонь. Он также выразил мнение, что американским системам РСЗО пришел конец, так как их принцип работы подобен HIMARS.
Читайте также:
ВМФ России нанес удар по объектам, где готовились теракты против РФ
ВС РФ успешно контратаковали ВСУ в Запорожской области
Генерал ВСУ Сырский: Продвижение ВСУ идет медленнее, чем хотелось бы
Анастасия Крестьянова