Россия запросила срочное заседание СБ ООН из-за ударов ВСУ по Донецку





Первый заместитель постпредставителя России при ООН Дмитрий Полянский подтвердил эту информацию в своем Telegram-канале. Заседание назначено на 8 ноября в 23:00 по московскому времени.Сегодня украинские Вооруженные Силы провели одну из наиболее масштабных воздушных атак на столицу Донецкой Народной Республики в последние несколько месяцев, что привело к более чем 20 погибшим.Глава СНБО Данилов: Не верящим в победу ВСУ не место в командовании и власти«Они потеряют больше»: В США предрекли исход СВО для УкраиныКулемзин: В результате обстрела Донецка пострадали водитель и пассажир такси