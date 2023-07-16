Российская армия авиаударом уничтожила на правом берегу Днепра пункт управления БПЛА и станцию связи StarLink

Фото: iStock/repinanatoly
Российские военные уничтожили пункт управления БПЛА и станцию Starlink ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Минобороны РФ: потери в частях ВСУ за сутки превысили 600 человек
Штурмовики ВКС России нанесли огневое поражение скоплениям сил ВСУ под Пятихатками
Российский спецназ уничтожил прямым попаданием диверсионную группу ВСУ на Запорожском направлении
Артем Путинцев