Российская артиллерия уничтожила склад боеприпасов ВСУ в ДНР

Фото: сайт Минобороны РФ
Минобороны РФ: Артиллерия уничтожила склад боеприпасов и технику ВС Украины в ДНР
Начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Восток» Вадим Астафьев заявил, что российские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов в районе поселка Щербиновка Донецкой Народной Республики. Об этом пишет РИА Новости.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Артиллерией группировки уничтожен склад боеприпасов ВСУ в районе Щербиновки, пункт временной дислокации подразделения 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке», — цитирует агентство слова собеседника.
Ранее «Радио 1» сообщало, что российская армия контролируют Садовое в Запорожье и Урожайное в ДНР. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян