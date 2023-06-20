Российская авиация нанесла десять ударов по ВСУ на Купянском направлении

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«Экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28, штурмовиков Су-25 группировки войск «Запад» нанесли десять авиационных ударов по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению, военной и специальной технике из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады теробороны», — цитирует агентство слова собеседника.
«В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Песчаное огнем САУ «Мста-С» под командованием сержанта Артема Родионова уничтожена буксируемое орудие противника 2А65, а в районе населенного пункта Берестовое расчет «Гиацинт-Б» под командованием сержанта Андрея Сенюкова уничтожил минометный расчет противника», — проинформировал начальник пресс-центра «Запада».
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее «Радио 1» сообщало, что бомбардировщики Су-34 получили защиту от РЭБ для применения в зоне спецоперации на Украине. Подробнее об этом читайте в нашем материале.