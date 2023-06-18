Российская авиация нанесла восемь ударов по ВСУ на купянском направлении

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«Экипажи атакующих вертолетов Ка-52 и Ми-28 вместе с штурмовиками Су-25 выполнили восемь ракетно-бомбовых ударов, целями которых были скопления войск, оружие и военная техника 14-й механизированной бригады и 103-й бригады военной обороны», — отметил Зыбинский.
Зыбинский также упомянул, что артиллерия группировки «Запад» обнаружила и уничтожила специальную группу, состоящую из разведчиков и диверсантов, которая принадлежала 32-й механизированной бригаде. Он добавил, что российские военные успешно предотвратили три попытки ВСУ провести ротацию своих подразделений в районе Берестовое и Стельмаховка.
Ранее российские военные нанесли ракетный удар по местам, где идет производство украинских беспилотников.