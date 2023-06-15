Российская авиация поразила позиции ВСУ на Краснолиманском направлении

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«Авиация группировки войск «Центр» нанесла ракетные и бомбовые удары по сосредоточению живой силы, огневых средств, опорным пунктам и складу боеприпасов украинских войск на Краснолиманском направлении», — цитирует агентство слова собеседника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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