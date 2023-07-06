Российские артиллеристы уничтожили командный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

Фото: сайт Минобороны РФ
Российские артиллеристы подразделения Центрального военного округа уничтожили командный пункт и технику ВСУ на Краснолиманском направлении высокоточным боеприпасом «Краснополь». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МО РФ.
Отмечается, что цели были ликвидированы 152-мм САУ «Мста-С» после корректировки оператором БПЛА «Орлан». Боевые расчеты после нанесения ударов оперативно поменяли огневую позицию.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Выскакиваем из микронорки (укрытия, — ред.), отрабатываем цель, все по команде, буквально минуту-полторы отбиваемся — и уже опять в микронорку», — цитирует агентство слова наводчика орудия с позывным «Первый».
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Диана Аванесян