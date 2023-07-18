Российские артиллеристы уничтожили танк ВСУ под Кременной

Фото: сайт Минобороны РФ
Артиллерийский расчёт САУ 2С19 "Мста-С" 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа ликвидировал танк ВС Украины при попытке ремонта гусеницы точным попаданием на Сватовско-кременском направлении в ЛНР.
«Сейчас была огневая задача, был танк, у него сбили гуслю (слетела гусеница), приехала к нему ремонтная команда, вот только что по нему отработали. Первый снаряд пристрелочный не долетел, второй снаряд пристрелочный перелетел, а третьим снарядом цель была поражена», — цитирует агентство слова командира батареи с позывным «Шаман».
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Диана Аванесян