Российские артиллеристы уничтожили украинский Starlink под Артемовском

Фото: сайт Минобороны РФ
Глава пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил РИА Новости о том, что российские артиллерийские подразделения уничтожили станцию спутниковой связи Starlink и командный пункт для управления беспилотными летательными аппаратами недалеко от Артемовска.
«В направлении Соледар-Артемовск артиллерия нашей группировки уничтожила станцию связи Starlink, центр управления беспилотниками вместе с БПЛА „Лелека-100“, узел связи, а также пикап с группой пехотинцев», — заявил он.Кроме того, Астафьев рассказал, что Южная группировка российских войск отбила нападение вражеской штурмовой группы в районе населенного пункта Берховка, который находится в Артемовском районе ДНР.
«В попытке прорыва было задействовано приблизительно 30 военных из 77-й аэромобильной бригады ВСУ, которые действовали с поддержкой четырех танков и трех БМП. В самом начале столкновения были уничтожены два танка и две боевые машины пехоты ВСУ. Дальнейшее продвижение противника было предотвращено», — подчеркнул Астафьев.Читайте также:
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