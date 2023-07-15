Российские бойцы из «Южной» группировки войск захватили планшет с системой «Крапива»

«Скорее всего, они хотели напасть на наш опорник, но мы их обнаружили и уничтожили», — отметил он.





По информации источника, российские бойцы открыли огонь по противнику, которого обнаружили в лесопосадке.Кроме того, собеседник агентства сообщил, что огневой инцидент случился ночью. По его мнению, военнослужащие ВСУ пытались воспользоваться фактором внезапности.Также стало известно, что подразделения группировки ВС РФ «Восток» на Южно-Донецком направлении пресекли выдвижение украинских военных к селу Макаровка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.