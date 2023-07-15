Российские бойцы из «Южной» группировки войск захватили планшет с системой «Крапива»

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Бойцы «Шторм Z» из Южной группировки войск в ходе штурма позиций ВСУ захватили планшетный компьютер с установленной системой «Крапива». С ее помощью выстраивается координация и взаимодействие между командирами разных войсковых соединений и родов войск.
Офицер с позывным «Русский» привел пример такого взаимодействия. Группа солдат, сидя в блиндаже, замечает движение механизированной части и отмечает ее местоположение на электронной карте. Соответствующую отметку видят одновременно все командиры других частей. Артиллерия, ракетные войска могут наносить удары, так как точно знает координаты цели с того момента, как на карте появилась отметка. Скорость взаимодействия многократно возрастает, заключил командир.
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Александр Бойцов