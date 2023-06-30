Российские бойцы нанесли артиллерийский удар по двум бригадам ВСУ

Фото: сайт Минобороны РФ
Артиллерия ВС России уничтожила две БМП ВСУ после обнаружения движения бригад противника
Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские бойцы заметили перемещение подразделений двух бригад ВСУ и нанесли по ним артиллерийский удар. В результате были уничтожены две БМП противника, пишет РИА Новости.
Савчук добавил, что расчет РЗСО «Смерч» на Краснолиманском направлении совершил удар по месту сосредоточения живой силы огневых средств украинской армии. Артиллерийские подразделения ВС РФ в ходе контрбатарейной борьбы ликвидировали две гаубицы Д-30, БМП и пикапы.
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«На Торском участке и в районе Серебрянского лесничества вскрыто перемещение подразделений на технике 63-й и 42-й механизированных бригад ВСУ. В результате боевой работы подразделений артиллерии группировки «Центр» уничтожены две боевые машины пехоты и три пикапа, а также значительные потери среди личного состава», — цитирует агентство слова собеседника.
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Диана Аванесян