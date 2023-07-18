Российские бойцы отбили попытки ВСУ вернуть позиции у Серебрянского лесничества.

Фото: сайт Минобороны РФ
ВС России пресекли попытки украинской армии занять позиции в районе Серебрянского лесничества, отбитые ранее российскими военными. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы группировки войск «Центр» Александра Савчука.
«Подразделения 42-й механизированной бригады ВСУ при поддержке техники предприняли пять попыток вернуть утраченные позиции. В результате огневого поражения артиллерией и армейской авиацией противник отступил, понеся потери в живой силе и техник», — цитирует ТАСС слова начальника пресс-службы группировки войск «Центр» Александра Савчука.
Он добавил, что на Сватовском направлении артиллерийским огнем были сорваны две атаки штурмовых групп 66-й механизированной бригады ВСУ.
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Диана Аванесян