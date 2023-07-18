Российские бойцы отбили попытки ВСУ вернуть позиции у Серебрянского лесничества.

В Реутове собрали около 500 тонн гуманитарной помощи для жителей новых регионов и участников СВО, заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Он представил отчёт о своей депутатской работе в Реутове за полтора года, сделав акцент на поддержке участников спецоперации и их семей, сообщили в пресс-службе регионального парламента.