Фото: сайт Минобороны РФ
Российские бойцы отразили атаку ВСУ под Соледаром в ДНР. Украинская армия при этом понесла значительные потери, пишет РИА Новости со ссылкой на командира артиллерийского подразделения 200-й бригады.
В публикации говорится, что противник с помощью четырех машин пытался выдвинуться к переднему краю ВС РФ. Две украинские машины были ликвидированы при подходе, еще две почти дошли до переднего края, где пехота ВСУ вступила в бой с российской пехотой.
В ходе боев военнослужащие ВС России с помощью переносных ракетных комплексов уничтожили основную часть вражеской пехоты.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Диана Аванесян