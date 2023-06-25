Российские бойцы отразили более 10 атак ВСУ на Артёмовск

«На Донецком направлении в районе города Артемовска грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений Южной группировки войск за сутки успешно отражено 10 атак противника», — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения укрепрайона Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. Съемка с дрона демонстрирует обнаружение украинского укрепрайона и его поражение высокоточным оружием ВС РФ.Взрывом были уничтожены позиции ВСУ, вооружение и боеприпасы.