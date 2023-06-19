Российские бойцы отразили ночную атаку сил ВСУ с использованием техники НАТО

Фото: сайт Миноброны США
Несмотря на очевидное численное превосходство, российские бойцы оттеснили противника с помощью танков и артиллерии.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее «Радио 1» сообщало, что ВС РФ переделали украинский танк в дрон-камикадзе и отправили на позиции ВСУ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.