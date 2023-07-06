Российские бойцы срывают планы ВСУ на Херсонском направлении

Фото: сайт Минобороны РФ
Командир подразделения группировки ВС России «Днепр» сообщил, что российские бойцы уничтожают упреждающими ударами технику противника на Херсонском направлении, срывая планы ВСУ атаковать позиции ВС РФ. Об этом пишет РИА Новости.
«Воздушная разведка ведётся круглосуточно и без перерывов. В воздухе постоянно находятся наши глаза. Враг это знает и старается скрытно перемещать технику и личный состав. Но нам все равно удаётся её обнаруживать. В этот раз уничтожена техника, и есть потери среди личного состава ВСУ. Это сорвало планы противника на «накат» на наши позиции», — цитирует агентство слова собеседника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Диана Аванесян