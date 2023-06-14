Российские бойцы уничтожают дроны ВСУ на флангах у Артемовска

Фото: сайт Минобороны РФ
В публикации говорится, что российские зенитчики прикрывают действия армии на фланге города Артемовск, в котором не прекращаются боевые действия.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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