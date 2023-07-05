Российские бойцы взяли в плен чемпиона Украины по боксу из «Кракена»

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Российские военные взяли в плен украинского боксера Андрея Приходько, передает РИА Новости.
«Прежде чем стать военнослужащим, я на протяжении 15 лет занимался профессиональным боксом и имею звания чемпиона Украины, победителя кубка Украины и являюсь мастером спорта. Помимо этого, я также уделял время кикбоксингу, особенно когда не было боксерских поединков. В кикбоксинге я занял призовое место на чемпионате мира в категории фулл-контакт», — поделился Приходько.Он также объяснил, что решил стать военным из-за разногласий со своим тренером. К тому же, как отметил Приходько, на Украине для того, чтобы сделать карьеру или получить хорошую работу, необходимо иметь военный билет. По словам пленного боксера, он был захвачен в районе артемовского фронта, когда его подразделение двигалось в атаку из поселка Часов Яр.
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