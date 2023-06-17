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В ночь на 17 июня российские подразделения ПВО отразили атаку трех беспилотников самолетного типа, которые направлялись к нефтеперегонной станции «Дружба». По словам Богомаза, катастрофу удалось предотвратить благодаря профессионализму российских военных.
Ранее «Радио 1» сообщало, что бывший американский разведчик Скотт Риттер призвал украинцев подать в суд на главу армии США Марка Милли. По словам Риттера, если бы аналогичная ситуация сложилась с военнослужащими армии США, то Милли уже давно предстал бы перед судом.