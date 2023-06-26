Российские разведчики уничтожили американский БТР под Артемовском

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Украинская боевая машина была обнаружена в ходе ночного дежурства, она была уничтожена прямым попаданием из ПТУР. Во время облета БПЛА цель удалось рассмотреть ближе, ей оказался американский БТР.
«Дежурим: смотрим, высекаем цель, уничтожаем противника. Вчера уничтожили БТР М113 расчётом ПТУР, сегодня сделали облет и подтвердили, что уничтожили цель и экипаж, он направлялся в строну Ивановского, хотел подвезти боеприпасы, но не смог. На нашем счету эта восьмая цель», — цитирует агентство слова собеседника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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