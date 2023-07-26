Российские силы отразили четыре атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

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«Ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены четыре атаки ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Райгородка Луганской народной республики, а также Серебрянского лесничества», - прокомментировали ситуацию представители ведомства.
Российские силы также пресекли деятельность украинской ДРГ в районе населенного пункта Терны, в Новолюбовке ликвидировали склад боеприпасов, пять боевых бронированных машин, четыре пикапа, две гаубицы: Д-20 и Д-30, три установки «Гвоздика», а также уничтожили более 190 украинских боевиков.
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