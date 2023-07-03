Российские силы пресекли попытку ВСУ наступить под Соледаром

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ВС РФ пресекли попытку ВСУ наступить и уничтожили порядка 70 украинских боевиков
Российские военные группировки «Южная» пресекли попытку Вооруженных сил Украины наступить под Соледаром в Донецкой Народной Республике, сообщает «РИА Новости».
При отражении наступления ВС РФ ликвидировали порядка 70 украинских боевиков, которые пытались атаковать в составе двух групп.
Планы противника вычислили благодаря БПЛА-разведчикам.
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Евгения Парфентьева