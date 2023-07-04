Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Российские Су-34 поразили три пункта временной дислокации и один опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении

Российские Су-34 поразили три пункта временной дислокации и один опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении

04 июля 2023, 05:35

Фото: РИА Новости/Валентин Капустин

Три пункта временной дислокации и один опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении оказались поражены российскими боевыми самолетами Су-34. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» Вооруженных сил России Александр Савчук





Помимо этого, по словам Савчука, российская авиация нанесла ракетные удары по районам сосредоточения живой силы и огневых средств противника. А экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1 «Солнцепек» уничтожил опорный пункт ВСУ с помощью термобарического снаряда.

Также артиллеристы ВС РФ нанесли огневое поражение 21-й и 63-й механизированным бригадам, а также 95-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ около Ямполовки, Торского и Серебрянского лесничества. В результате противник понес значительные потери в живой силе и военной технике.

Читайте также:
Военкоры «Русской Весны» продемонстрировали разорванную на части британскую САУ

Минобороны РФ: «Южная» группировка нанесла ракетно-бомбовые удары по ВСУ на трех направлениях

Танки применили новую тактику против ВСУ на Краснолиманском направлении
#ВСУ
#ВС РФ
#Су-34
#артиллерия
#Александр Савчук
Читайте нас в
В Курской области ВСУ обстреляли школу
05 июля 2023, 08:01

Фото: Telegram-канал Р. Старовойта

ВСУ обстреляли посёлок Тёткино в Глушковском районе
Shot пишет, что один из снарядов попал в местную школу №2. Всего было около 12 прилётов.

Кроме здания школы повреждения получил частный дом.

Никто не пострадал.

Читайте также:
Количество пострадавших при ударе ВСУ по Макеевке выросло до 36

Минздрав Украины опубликовал рекомендации на случай взрыва на ЗАЭС

В Донецке и Макеевке прогремели мощные взрывы
#ВСУ
#СВО
#Украина
Читайте нас в
Суд назначил девушке 17 лет за убийство отца и стрельбу в детсаду
05 июля 2023, 07:56

Фото: iStock/Zolnierek

Суд приговорил к 17 годам колонии 19-летнюю девушку, устроившую стрельбу в детском саду Красноярска.
Весной 2022 года 19-летняя девушка пришла с ружьем в детский сад Красноярска. Воспитатели заметили оружие и попытались задержать ее до прибытия сотрудников полиции, сообщает телеграмм-канал 360tv.

В ходе следствия выяснилось, что подозреваемая в тот же день убила своего отца, затем направилась в детский сад, чтобы убить мальчиков. Приговором суда девушке назначено 17 лет лишения свободы. 

Читайте также: 

Суд арестовал москвичку, ребенок которой был найден в квартире с ножевыми ранениями

В Архангельске арестован мужчина, изнасиловавший школьницу

«Ъ»: В Томске мобилизованного приговорили к семи годам колонии за самовольное оставление части
#суд
#приговор
#детский сад
#стрельба
Читайте нас в
ВСУ обстреливают Белгородскую область
05 июля 2023, 07:47

Фото: сайт Кремля

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ начали обстреливать город Валуйки в Белгородской области, работают системы ПВО.
Он сообщил, что в населенном пункте есть разрушения. Повреждены жилые дома и автомобили. Об этом губернатор заявил в своем телеграмм-канале. 

По предварительным данным, жертв среди населения нет. Оперативные службы выехали на место происшествия. 

Читайте также: 

Рогов: утром 5 июля ВСУ могут перейти в масштабное наступление

ВСУ ударили по ЛЭП в Брянской области

ВСУ массово атаковали села и автомобильные пункты пропуска в Белгородской области



#Гладков
#ВСУ
#Белгородская область
#обстрелы
Читайте нас в
На Камчатке найдены следы крушения истребителя МиГ-31
05 июля 2023, 07:33

Фото: iStock/Airubon

Масляное пятно нашли в воде на месте крушения истребителя МиГ-31, который выполнял тренировочный полëт без боекомплекта.
Предполагается, что масляное пятно образовалось после того, как самолет упал в воду. Об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.

До настоящего время члены экипажа не найдены. 

Напомним, накануне сообщалось о крушении истребителя МиГ-31, который выполнял плановый учебный полет в Камчатском крае. На борту самолета находился экипаж из двух лëтчиков. 

Читайте также: 

В Венесуэле потерпел крушение истребитель Су-30

Депутат Картаполов рассказал, как обычным жителям можно защититься от беспилотников

Пенсионер из Подмосковья обнаружил на своем участке разбившийся дрон


#истребитель
#Камчатка
#экипаж
#крушение
Читайте нас в
Times: У НАТО остался год, чтобы принять Украину в альянс
05 июля 2023, 07:17

Фото: iStock/GummyBone

Обозреватель британской газеты Times Роджер Бойес заявил, что у НАТО остался всего один год для того, чтобы принять Украину в альянс перед возможной победой Дональда Трампа на президентских выборах в США.
В своей статье журналист отметил, что в следующем году действующий президент США Джо Байден может попрощаться со своим постом. В том случае, если к власти придет Дональд Трамп, Украина не будет получать такую мощную военную помощь, которую направляет Запад на сегодняшний день.

Обозреватель порекомендовал ускорить процедуру принятия страны в альянс и призвал предоставить ей гарантии, пока процесс вступления проходит инстанции. 

Читайте также: 

Зеленский попросил Байдена пригласить Украину в НАТО

В МИД Британии считают, что Украина может войти в НАТО по ускоренной процедуре

В Германии придумали, как НАТО может помочь Киеву, не принимая его в альянс

#НАТО
#Украина
#вступление
#саммит
#США
Читайте нас в
Минобороны КНР: США, продавая оружие Тайваню, превращают остров в «пороховую бочку»
05 июля 2023, 07:01

Фото: istockphoto.com/Rich Townsend

Официальный представитель Министерства обороны Китая Тань Кэфэй во время брифинга заявил, что Соединенные Штаты, поставляя вооружение Тайваню, фактически превращают остров в «пороховой бочонок», пишет РИА Новости.
По мнению Пекина, они ставят под угрозу благополучие населения Тайваня и толкают его на путь катастрофических последствий.

Это заявление последовало после того, как Пентагон объявил на прошлой неделе, что Государственный департамент США утвердил возможную продажу Тайваню военных материалов и оборудования на общую сумму 440 миллионов долларов.

«Китай решительно осуждает продажу оружия Тайваню со стороны США и уже выразил свое решительное несогласие американским властям. США игнорируют фундаментальные опасения Китая, вульгарно вмешиваются в его внутренние дела и умышленно создают напряженность в Тайваньском проливе. Это, по сути, превращает Тайвань в „пороховой бочонок“ и ведет к тому, что народ Тайваня движется к катастрофическому исходу», — подчеркнул Тань Кэфэй.
Он также выразил призыв Китая к США незамедлительно прекратить поставки вооружения Тайваню и воздерживаться от военного сотрудничества с островом в любой форме, соблюдая обязательства не поддерживать независимость Тайваня.

Читайте также:

Тайвань отследил два фрегата РФ около острова

Военэксперт Суконкин назвал угрозы Тайваня в адрес КНР пустым звуком

В конгрессе США назвали визит Блинкена в Китай разочаровывающим
#китай
#США
Читайте нас в
В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение в жилой пятиэтажке
05 июля 2023, 06:56

Фото: iStock/Distortion Media

В Екатеринбурге спасатели успешно потушили пламя на крыше пятиэтажного жилого здания, где пожар охватил площадь в 300 квадратных метров.
Об этом сообщили в телеграм-канале Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации.

«Пожарные подразделения МЧС России успешно справились с задачей ликвидации пламени на крыше многоквартирного дома в Екатеринбурге», — отмечено в сообщении.
Дополнительно сообщается, что в процессе тушения были задействованы 67 спасателей и 25 единиц спецтехники. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Читайте также:

МЧС: в Великом Новгороде потушили пожар на Лужской теплоэлектроцентрали

Пожар на Лужской ТЭЦ в Новгороде распространился на 2300 квадратов

Концентрация загрязняющих веществ в воздухе в районе пожара в Химках не превышена
#пожары
#Екатеринбург
Читайте нас в
МИД РФ: НАТО на саммите в Литве снова назовет Россию прямой угрозой
05 июля 2023, 06:49

Фото: iStock/iDymax

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что НАТО, судя по ее заявлениям и действиям, подтвердит прежний курс в отношении России, где Москва считается прямой угрозой для альянса.
Он пояснил, что ранее альянс принимал решения, в которых прослеживался антироссийский курс, пишет РИА Новости.

По словам замглавы дипведомства, НАТО считает Россию прямой угрозой альянсу и судя по политическим заявлениям и действиям, такой же курс будет определен на предстоящем саммите в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля. Грушко подчеркнул, что для НАТО приоритетом продолжает оставаться поддержка Украины и нанесение стратегического поражения РФ. 

Читайте также: 

Аналитик Блохин спрогнозировал дальнейшее развитие отношений России и НАТО

В НАТО сообщили, что Столтенберг останется на посту генсека до 1 октября 2024 года

В МИД Британии считают, что Украина может войти в НАТО по ускоренной процедуре
#МИД РФ
#Литва
#НАТО
#саммит
Читайте нас в
Российские бойцы взяли в плен чемпиона Украины по боксу из «Кракена»
05 июля 2023, 06:45

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Российские военные взяли в плен украинского боксера Андрея Приходько, передает РИА Новости.
«Прежде чем стать военнослужащим, я на протяжении 15 лет занимался профессиональным боксом и имею звания чемпиона Украины, победителя кубка Украины и являюсь мастером спорта. Помимо этого, я также уделял время кикбоксингу, особенно когда не было боксерских поединков. В кикбоксинге я занял призовое место на чемпионате мира в категории фулл-контакт», — поделился Приходько.
Он также объяснил, что решил стать военным из-за разногласий со своим тренером. К тому же, как отметил Приходько, на Украине для того, чтобы сделать карьеру или получить хорошую работу, необходимо иметь военный билет. По словам пленного боксера, он был захвачен в районе артемовского фронта, когда его подразделение двигалось в атаку из поселка Часов Яр.

Читайте также:

Украинский военнопленный раскрыл правду о западной технике

Украинский пленный рассказал, почему решил сдаться в плен ВС РФ

Пленный боец ВСУ заявил об «ураганном огне» ВС РФ под Горловкой

#ВСУ
#СВО
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников