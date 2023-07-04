Российские Су-34 поразили три пункта временной дислокации и один опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении

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Три пункта временной дислокации и один опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении оказались поражены российскими боевыми самолетами Су-34. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» Вооруженных сил России Александр Савчук
Помимо этого, по словам Савчука, российская авиация нанесла ракетные удары по районам сосредоточения живой силы и огневых средств противника. А экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1 «Солнцепек» уничтожил опорный пункт ВСУ с помощью термобарического снаряда.
Также артиллеристы ВС РФ нанесли огневое поражение 21-й и 63-й механизированным бригадам, а также 95-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ около Ямполовки, Торского и Серебрянского лесничества. В результате противник понес значительные потери в живой силе и военной технике.
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