Российские военные начали получать форму, созданную специально для СВО

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Российские военные начали получать всесезонные комплекты новой формы, созданной для СВО
Военные России, принимающие участие в спецоперации, начали получать новые всесезонные комплекты полевой униформы, передает РИА Новости.
Как сообщил глава вещевой службы воинской части Западного военного округа, известный под позывным «Энгельс», в течение нескольких дней весь личный состав будет переодет в новую униформу. Это, по его словам, повысит эффективность выполнения задач на линии фронта и способствует дальнейшему продвижению к победе.
Новая полевая форма изготовлена из современных композитных материалов, обеспечивающих защиту уязвимых частей тела, таких как суставы, и предохраняющих от переохлаждения или перегрева. Комплект включает куртку, брюки, боевую рубашку и специальный костюм, защищающий от ветра и влаги.
В дополнение к этому, военнослужащие получили новую обувь, разработанную специально для участников спецоперации. Ботинки имеют верх из нубука, боковые вставки из сетки для вентиляции, ортопедическую стельку, а также мембрану, предотвращающую потоотделение ног.
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Как сообщил глава вещевой службы воинской части Западного военного округа, известный под позывным «Энгельс», в течение нескольких дней весь личный состав будет переодет в новую униформу. Это, по его словам, повысит эффективность выполнения задач на линии фронта и способствует дальнейшему продвижению к победе.
В дополнение к этому, военнослужащие получили новую обувь, разработанную специально для участников спецоперации. Ботинки имеют верх из нубука, боковые вставки из сетки для вентиляции, ортопедическую стельку, а также мембрану, предотвращающую потоотделение ног.
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Артем Кузьмин