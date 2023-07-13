​Российские военные нанесли огневое поражение украинским войскам в Запорожской области

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Врио губернатора области Евгений Балицкий заявил, что ВС РФ нанесли ВСУ огневое поражение в ходе попытки прорыва обороны в Васильевском районе Запорожской области. Об этом Балицкий сообщил в своем телеграм-канале.
Балицкий отметил, что основные усилия противника направлены на расширение плацдарма в районе поселка Пятихатки.
Сообщается, что огневое поражение нанесли 58-й армия и батальона Судоплатова. Украинские войска понесли серьезные потери, достичь своих целей им не удалось.
Обстановку на участке Луговое - Малые Щербаки в Васильевском районе Балицкий назвал «стабильно напряженной».
Напомним, в сентябре прошлого года по инициативе врио губернатора был создан добровольческий батальон имени Павла Судоплатова.
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Сообщается, что огневое поражение нанесли 58-й армия и батальона Судоплатова. Украинские войска понесли серьезные потери, достичь своих целей им не удалось.
Напомним, в сентябре прошлого года по инициативе врио губернатора был создан добровольческий батальон имени Павла Судоплатова.
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Екатерина Коршунова