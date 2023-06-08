Российские военные поразили «Солнцепеком» опорные пункты ВСУ под Артемовском

Об этом журналистам РИА Новости рассказал начальник пресс-службы группировки «Юг» ВС РФ Вадим Астафьев

Российские военные поразили опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе сел Кирово и Дружба под Артемовском с помощью системы «Солнцепек». Об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев.



