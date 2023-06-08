Российские военные поразили «Солнцепеком» опорные пункты ВСУ под Артемовском

Фото: официальный сайт Минобороны РФ
Об этом журналистам РИА Новости рассказал начальник пресс-службы группировки «Юг» ВС РФ Вадим Астафьев
Российские военные поразили опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе сел Кирово и Дружба под Артемовском с помощью системы «Солнцепек». Об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев.
Помимо этого, за последние 24 часа штурмовая авиация южной группировки ВС РФ нанесла удары по местам сосредоточения живой силы ВСУ в районах населенных пунктов Спорное, Веселое и Курдюмовка.
Ранее американский обозреватель Харрисон Касс назвал важное преимущество «Солнцепеков» российского производства. Дело в том, что они используют снаряды, которые содержат термобарические боеголовки. Они могут вызвать высокотемпературный взрыв. Это особенно опасно при ударах по окопам, тоннелям, зданиям, а также траншеям Вооруженных сил Украины.
Помимо этого, за последние 24 часа штурмовая авиация южной группировки ВС РФ нанесла удары по местам сосредоточения живой силы ВСУ в районах населенных пунктов Спорное, Веселое и Курдюмовка.
Артем Путинцев