Российские военные поймали заблудившегося минного тральщика ВСУ

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По его словам, экипаж боевой машины не заметил, как другая украинская техника позади них была ликвидирована. Постепенно продвигаясь вдоль линии боевого соприкосновения тральщик доехал до огневых позиций российских бойцов и оказался в траншеи, накрытой фанерой.
Ранее сообщалось, что В Запорожской области бойцы Вооружённых сил Украины стали чаще сдаваться в плен. По словам Владимира Рогова, украинские военные начали искать любой способ, чтобы остаться в живых и не воевать за киевский режим.