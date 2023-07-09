Российские военные предотвратили попытку украинских войск захватить позиции на Донецком направлении

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В нейтральной полосе на Донецком направлении 10 военных ВСУ пытались захватить позиции в нейтральной полосе, но Южная группировка ВС РФ не дала это сделать.
«Был накат на нейтральный «опорник». Видимо, они решили, что его можно занять и использовать как плацдарм для наступления», —рассказал боец гаубично-артиллерийского дивизиона, пишет РИА Новости.Попытку ВСУ закрепиться на нейтральной полосе предотвратили разведчики и операторы беспилотников.
Он дополнил, что войска передовых подразделений, с поддержкой артиллерии, успешно отбили атаку противника, который был вынужден отступить, несмотря на потери.
Также Чехов сообщил, что артиллерийский огонь уничтожил расчет миномета и управляющий центр беспилотников к востоку от Макаровки и северо-западнее Сторожевого.
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Мария Фирсова