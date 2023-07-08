Российские военные пресекли девять атак ВСУ

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Конашенков добавил, что в районе Михайловки было уничтожено хранилище реактивных боеприпасов системы залпового огня HIMARS. А у Авдеевки ликвидирован склад снарядов 110-й механизированной бригады ВСУ.
«В ходе боевых действий потери противника за сутки составили до 500 украинских военнослужащих (...), три танка, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, два пикапа, две самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США, а также гаубица Д-30», – назвал Конашенков.
Ранее сообщалось, что украинские войска пересмотрели стратегию ведения боевых действий в Запорожье и стали работать небольшими группами.
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