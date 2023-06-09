Российские военные разбили в Марьинке резервы ВСУ

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По его словам, примерно месяц назад украинские военнослужащие пытались ротировать свою десантно-штурмовую бригаду, которая располагалась в Марьинке. Российская разведка узнала об этом, в итоге, ВС РФ нанесли удар.
«Артиллерией были уничтожены и техника, которая пришла на ротацию, и новый личный состав», - отметил Гагин.
Кроме того, он подчеркнул, что удар смог сорвать планы командования ВСУ по замене личного состава.
Ранее «Радио 1» сообщало, что военный эксперт Кнутов назвал число подготовленных в странах НАТО бойцов ВСУ.