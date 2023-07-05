Российские военные разгромили пункты дислокации «Кракена» и «Грузинского легиона»

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Руководитель пресс-центра военной группировки «Юг» Вадим Астафьев объявил о том, что ракетными и бомбовыми ударами воздушных сил были атакованы позиции противника на соледаро-артемовском и александро-калиновском фронтах, передает ТАСС.
«Военные самолеты группировки „Юг“ выполнили ракетно-бомбовые удары по позициям врага в районе соледаро-артемовского и александро-калиновского направлений», - сообщил Астафьев.Он уточнил, что место удара находилось в районе, где были размещены резервы 54-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), рядом с поселками Дылеевка и Белая Гора. Вдобавок, были атакованы места размещения подразделения «Кракен», 24-й бригады ВСУ и наемников из «Грузинского легиона».
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