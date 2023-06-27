Российские военные сбили два истребителя ВСУ

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России в украинском конфликте.

Бойцы ВС РФ сбили два украинских истребителя в зоне СВО. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на командира взвода зенитно-ракетной батареи с позывным Заноза.Отмечается, что расчет самоходной спаренной зенитной установки ЗУ-23 совершил удар по боевым самолетам ВСУ.«Так как у противника имеются беспилотные средства, то работаем по ним с помощью ЗУ-23 осколочным методом на дистанции», — цитирует агентство слова собеседника.Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.