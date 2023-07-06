Российские военные смогли захватить ракету Storm Shadow

Фото: Telegram-канал Д. Рогозина
Бойцов добровольческого отряда БАРС-11 и командование подразделения «Царских волков» в Запорожской области завершили двухдневную операцию по эвакуации трофейной британской ракеты Storm Shadow. Об этом рассказал начальник Военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин.
Согласно сообщению, ракета Storm Shadow была передана одному из российских оборонных предприятий для дальнейшего изучения, которое поможет экспертам ПВО успешно их сбивать.
Он уточнил, что украинская ДРГ попыталась помешать российским бойцам, однако у них ничего не вышло. Таким образом, по словам Рогозина, российские военные справились с поставленной задачей и уже отчитались о проделанной работе.
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«Нашим парням пришлось доставать матчасть Storm Shadow из "серой зоны" линии боевого соприкосновения под артобстрелом. Противник попытался предотвратить захват нами такого трофея и доставку его на "материк"», - написал Рогозин в своем Telegram-канале.
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Элина Позднякова