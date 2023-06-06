Минобороны: российские военные ударили по центру принятия решений ВСУ высокоточным оружием
Бойцы Воздушно-космических сил России успешно нанесли поражение высокоточным оружием по центру принятия решений украинских войск. Об этом заявили в Минобороны РФ.
В министерстве не уточнили, в каком регионе располагался, центр принятия решений.
Ранее ветеран США Ноктис Дрейвен заявил, что, по приказу западных политиков, украинский президент Владимир Зеленский жертвует жизнями тысяч солдат ВСУ, которым надо дезертировать и перейти на российскую сторону, чтобы остаться в живых.
Кроме того, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что «время освобождения» государства от России настало. Об этом он написал в социальных сетях.
«Назначенный объект поражен. Цель удара достигнута», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее ветеран США Ноктис Дрейвен заявил, что, по приказу западных политиков, украинский президент Владимир Зеленский жертвует жизнями тысяч солдат ВСУ, которым надо дезертировать и перейти на российскую сторону, чтобы остаться в живых.
Кроме того, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что «время освобождения» государства от России настало. Об этом он написал в социальных сетях.
Отметим, что такое заявление он сделал после того, как состоялось совещание СНБО, которое провел украинский лидер Украины Владимир Зеленский из-за прорыва дамбы Каховской ГЭС.
Андрей Гаврилов