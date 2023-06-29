Российские военные уничтожили группу элитных сил спецопераций ВСУ

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«Сегодня с использованием реактивных систем залпового огня "Град" было уничтожено или повреждено около 10 единиц колесной техники противника. Наши силы специальных операций успешно справились с группой элитных спецназовцев ВСУ, которые попытались проникнуть к нашим позициям», — говорится в сообщении.
Корреспонденты также высказали предположение, что в ближайшее время украинские войска могут предпринять попытки начать крупномасштабное наступление в надежде на успех перед саммитом НАТО, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля.
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