Фото: сайт Минобороны РФ
Представитель Западного военного округа (ЗВО) рассказал, что после получения информации от разведки о выявленной цели, артиллеристы берут в руки вооружение и перемещаются на позиции для нанесения удара по цели. Он также отметил, что для корректировки огня используются беспилотные летательные аппараты (БПЛА).
Ранее в Минобороны также заявляли, что киевские власти бросили на Времевский выступ на границе ДНР и Запорожской области наспех сформированные подразделения, которые ранее уже понесли значительные потери на поле боя.