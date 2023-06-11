Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ









По информации СМИ, ещё в конце мая житель села Глинки нашёл в лесу разбившийся самодельный беспилотник для разведывательных целей. Устройство состояло из аккумулятора, камеры и двигателя. Сторож обрадовался, решив, что все это может очень хорошо послужить в хозяйстве.

Кадры уничтожения опорных пунктов Вооружённых сил Украины с помощью беспилотника опубликовало Минобороны России в официальном телеграм-канале.В ведомстве уточнили, что видео было сделано на Южнодонецком направлении, где располагался опорный пункт противника. На кадрах заметно, как в месте прилёта дрона произошёл взрыв.Ранее сообщалось, что в Смоленской области сторож нашёл в лесу разбившийся беспилотник и решил, что он пригодится ему в хозяйстве.